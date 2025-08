Controlli sulla Statale Ionica: fermato un uomo armato e arrestato un ladro d’auto grazie alla Stradale di Trebisacce

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Stradale lungo la fascia ionica della Calabria, intensificati in queste settimane anche per l’aumento del traffico estivo. Il bilancio del weekend appena trascorso ha visto due persone denunciate e arrestate grazie all’attività degli operatori del Distaccamento di Trebisacce.

Fermato con un’arma e senza patente

Nei giorni scorsi, durante un controllo su strada, gli agenti hanno fermato un veicolo condotto da un uomo già noto alle forze dell’ordine. All’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto un tondino in legno con testa in ferro, ritenuto potenzialmente pericoloso e per il quale l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetto atto a offendere. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era privo della patente di guida, revocata, e che il mezzo era sprovvisto di assicurazione. Il veicolo è stato quindi sottoposto a fermo amministrativo con confisca.