Corigliano Rossano, dissequestrato il lido. Restano i sigilli giudiziari sulla pista da ballo

Dissequestrato in meno di 48 ore il lido Tropix, La struttura balneare della frazione marina di Schiavonea di Corigliano Rossano, era stata posta sotto sequestro preventivo di urgenza da parte della Procura della Repubblica di Castrovillari.

Il dissequestro è stato eseguito a seguito dell'istanza presentata dal legale rappresentante della società, l'avvocato Elena Olivieri. L’istanza è stata accolta in maniera integrale e in breve tempo dal Tribunale del Pollino e ha portato alla restituzione di tutte le strutture secondarie tra cui il locale del bar, la rivendita di tabacchi e i locali in cui sono allocati i servizi igienici, l'infermeria e le cabine poste lato fronte mare. Restano sotto sequestro la pista da ballo e l'aria direttamente collegata all'attività di spettacolo.

