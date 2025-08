Estate in crisi nel Tirreno cosentino, penuria d’acqua e movida a rischio

Doveva essere la stagione del rilancio con il turismo in crescita e invece l’estate 2025 si sta rivelando per molte località del litorale tirrenico del cosentino una corsa ad ostacoli tra emergenze ambientali, idriche, sociali e gestionali. Il mare in diversi periodi è risultato sporco. A Fuscaldo è dovuta intervenire la Procura di Paola che ha messo anche i sigilli al depuratore. E il malcontento adesso è palese. Cittadini e turisti accusano. Alcuni hanno fatto già le valigie.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale