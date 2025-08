Grave incidente ad Amendolara, scontro tra una moto e un tir: il centauro ricoverato in prognosi riservata a Cosenza

Scontro tra una moto e un tir, grave il centauro, trasportato in codice rosso in ospedale. Attimi di panico e paura nei paraggi delle case popolari, sulla Sp 253 che dal paese di Amendolara (alto Ionio Cosentino) porta in direzione della marina e viceversa. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, un autoarticolato che trasportava materiale per il costruendo Terzo Megalotto della Ss 106 e uno scooterone guidato da un cittadino del posto ma emigrato al nord Italia, in questi giorni in ferie nel suo paese d'origine, si sono scontrati tra di loro, con il motociclista che è finito sotto la ruota anteriore destra del grosso mezzo. Immediati i soccorsi. Sul luogo teatro del sinistro, sono giunti i Carabinieri di Roseto Capo Spulico. Il centauro dopo un primo ricovero al Giannettasio di Rossano è stato trasportato all'Annunziata di Cosenza in prognosi riservata.