Incidente sulla A2 tra Mormanno e Campotenese: veicoli in fiamme e traffico deviato

Traffico bloccato sull’Autostrada del Mediterraneo a causa di un grave incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi nel tratto compreso tra gli svincoli di Mormanno e Campotenese, in provincia di Cosenza.

La circolazione è provvisoriamente interrotta in direzione sud dal km 166,054 al km 177,128. Secondo quanto riferito, l’impatto ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto, entrambi i veicoli sono stati avvolti dalle fiamme subito dopo la collisione. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Il traffico veicolare è attualmente deviato all’uscita obbligatoria dello svincolo di Mormanno, con prosecuzione lungo la SP 3 e la SP 241, per poi rientrare sull’A2 allo svincolo di Campotenese.

Sul posto stanno operando personale Anas, vigili del fuoco e forze dell’ordine, impegnati nei rilievi, nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della carreggiata, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la regolare transitabilità.