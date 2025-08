Rende, vasto incendio distrugge un capannone nei pressi del Metropolis: chiuso un tratto di autostrada tra gli svincoli di Cosenza Nord e Sud VIDEO

Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nel territorio di Rende, nei pressi del centro commerciale “Metropolis”. Le fiamme, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, hanno completamente distrutto un ampio capannone situato alle spalle della struttura commerciale.

All’interno del capannone erano stoccati numerosi pneumatici e rifiuti di vario genere, che hanno alimentato ulteriormente il rogo, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile da ogni angolo dell’area urbana cosentina.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza, supportati dalle forze dell’ordine, per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, dove attualmente si procede su una sola corsia.

Il traffico veicolare viene deviato all'uscita obbligatoria in prossimità dello svincolo di Cosenza Nord, proseguimento lungo la SS107 'Silana Crotonese' e rientro in autostrada allo svincolo di Cosenza Sud.