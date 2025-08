Basket, la Pirossigeno ha la sua guardia: ingaggiato Niccolò Guzzo

La Pirossigeno Cosenza Basket comunica ufficialmente l’ingaggio di Niccolò Guzzo , guardia di elevato spessore tecnico e profilo ideale per le esigenze del campionato di Serie DR1. L’operazione, fortemente voluta dal team manager Davide Durantini e dal direttore sportivo Fabio Lorenzi, segna un passo strategico per la neonata società rossoblù in vista di un torneo annunciato come tra i più competitivi degli ultimi anni.

Un percorso ad alto impatto

Il curriculum di Guzzo garantisce immediatezza per la neonata società: dalla promozione in C1 – conquistata con Soverato nel 2012 – alle esperienze in C1, C2 e B2, fino all’ultima stagione in Serie DR1 dove è stato il miglior realizzatore alla Micromega Cosenza.

Fabio Lorenzi, direttore sportivo della Pirossigeno, evidenzia il valore del giocatore in simbiosi con la filosofia di squadra: “Niccolò è il prototipo del giocatore DR1: concreto, radicato nel territorio e con quel mix di esperienza e grinta che fa la differenza. La sua attitudine realizzativa sarà il perno del nostro attacco”.

Il team manager Davide Durantini, aggiunge: “La sua versatilità tra guardia e playmaker è un vantaggio tattico per il nostro sistema che il coach Manu Gallo baserà su ritmo elevato e difesa aggressiva. Un profilo su misura per le sfide della DR1”.