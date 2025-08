Cosenza, cambia la geografia delle parrocchie. Tante le novità a partire da ottobre

L’arcivescovo Giovanni Checchinato ha cambiato la geografia delle parrocchie. Tanti i sacerdoti che cambieranno sede a partire da ottobre. Ecco tutti i nuovi incarichi.

Parrocchia Cristo Re: parroco don Cosimo De Vincentis. Parrocchia San Michele Arcangelo: parroco don Massimo Iaconianni. Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto: vicario parr. don Victor Velez Loor; Parrocchia Sant’Aniello: vicario parrocchiale don Francesco Elia. Cappellano Istituto di detenzione: fra Mimmo Campanella. Parrocchia San Nicola di Bari in Mendicino: parroco don Santo Borrelli. Parrocchia Maria SS. Annunziata in Marano Principato: parroco don Michele Fortino. Parrocchia Maria SS. del Carmine in Marano Marchesato: parroco don Antonio Acri. Parrocchia Santa Famiglia in Castrolibero: parroco don Enzo Gabrieli. Parroco di San Giovanni Battista in Lappano: don Antonio Bertocchi. Parrocchia San Michele Arcangelo in Celico: parroco don Francesco Greco. Parrocchia Santa Barbara in Rovito: vicario parrocchiale don Rolando Bowen Perez.

San Pietro in Guarano: Parrocchia Santa Maria in Gerusalemme: parroco don Maurizio Spadafora. Parrocchia Spirito Santo (Redipiano): parroco don Maurizio Spadafora. Parrocchia San Pietro (San Benedetto): parroco don José Enrique Rodriguez Sainz. Parrocchia San Tommaso in Bisignano: Amministratore parrocchiale don Cesare De Rosis. Parrocchia San Tommaso in Bisignano: vicario parrocchiale don Mimmo La Mastra. Parrocchia Sacri Cuori in Luzzi: vicario parrocchiale don Caio G. De Silva Purita Ferreira. Parrocchia Santa Maria Assunta in Altilia affidata alla comunità presbiterale di Rogliano: Amministratore parrocchiale don Serafino Bianco. Parrocchia San Biagio Vescovo in Amantea: amm. parrocchiale don Francesco Sprovieri. Parrocchia San Biagio Vescovo in Amantea: vicario parrocchiale don Damian Dobrydnio. Parrocchia San Giovanni Battista in San Lucido: parroco don Luciano Fiorentino. Parrocchie di Fiumefreddo Bruzio Santa Maria cum adnexis e San Michele Arcangelo (Marina): parroco don Guillaume Bulangunga Kizimba. Parrocchia San Bartolomeo in San Pietro in Amantea: parroco don Giovanni Paterno.