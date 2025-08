Carcere di Paola, Fns Cisl proclama lo stato di agitazione: “Mancano 29 agenti”

Il sindacato Fns Cisl Cosenza ha proclamato lo stato di agitazione per il personale di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Paola. Alla base della decisione, una grave e ormai cronica carenza di organico che, secondo il sindacato, sta rendendo la situazione lavorativa insostenibile.

I numeri confermano l’allarme: mancano 29 unità nel ruolo di agenti e assistenti. A queste assenze si sommano 5 unità in convalescenza e 9 assenti per congedi legati a maternità e paternità. Il quadro è aggravato dalle uscite per pensionamento già programmate nel prossimo biennio.

La Fns Cisl chiede interventi urgenti per garantire condizioni di lavoro dignitose e un servizio di sicurezza adeguato all’interno dell’istituto penitenziario.