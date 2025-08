Corigliano Rossano, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: arrestato un uomo, braccialetto elettronico per un altro

Nei giorni scorsi, nel corso delle attività di repressione e prevenzione dei reati in materia di violenza di genere rientranti nel cd. “Codice Rosso”, per le quali è massima e costante l’attenzione del questore Giuseppe Cannizzaro, personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del commissariato di Corigliano-Rossano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica diretta dal procuratore Alessandro D’Alessio, ha dato esecuzione a due misure cautelari su altrettanti soggetti per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Il primo caso riguarda un soggetto del posto, già gravato dalla misura degli arresti domiciliari, il quale, nonostante la misura cautelare in essere, continuava la sua condotta persecutoria nei confronti della ex compagna. In considerazione di ciò, il gip del Tribunale di Castrovillari, su richiesta del Pm titolare dell’indagine, ha emesso l’aggravamento della misura in atto, sostituendola con quella della custodia in carcere.