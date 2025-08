Paura a Terranova, pala eolica va a fuoco a causa di un guasto al motore della turbina

La prima avvisaglia intorno alle ore 13 di ieri, quando il fuoco è comparso su una pala eolica del parco denominato “Marco Aurelio Severino” in territorio terranovese situato quasi al confine con Tarsia. All’inizio, data la difficile localizzazione specie per l’altezza, non si riusciva a capire se la stessa fosse davvero sul suolo di Terranova, cosa poi confermata più tardi dal sindaco Francesco Rumanò: era la pala numero 19 ricadente in quel Comune. In corso d’accertamento le cause dell’incendio, con le fiamme che – a quanto pare – sarebbero partite dal motore della turbina per poi allargarsi alle eliche prospicienti. Per fortuna non si segnalano persone ferite o comunque eventuali o ulteriori danni. Il primo cittadino ha saputo della notizia ed ha attivato i dovuti accertamenti anche tramite i Vigili del fuoco che si sono recati sul posto. L’area è stata presidiata dagli addetti ai lavori dove lo stesso sindaco si è recato, trovando sul posto il personale che si occupa della loro manutenzione. Data la particolarità dell’accaduto, ha quindi dato mandato all'ufficio tecnico per capirne di più da parte chi gestisce il Parco eolico, specie «su ciò che si è bruciato che potrebbe avere ricadute sul territorio», visto che la pala eolica – come ha confermato – «è andata completamente distrutta almeno per la cabina motore e eliche e quindi si è ora in attesa d’accertamenti».