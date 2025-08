Avviata l’opera di riqualificazione dell’area via Padre Giglio-via Popilia

L’amministrazione comunale ha deciso di porre fine al degrado e all’abbandono che caratterizzano l’area della Sopraelevata, tra via Padre Giglio e via Popilia. Del problema ci siamo occupati più volte (l’ultima nell’edizione del 9 luglio scorso) riportando il malumore dei residenti di cui si è fatto portavoce anche il consigliere di Palazzo dei Bruzi, Alfredo Dodaro. Il 24 scorso il dirigente del settore 15 (Attività produttive), Francesco Giovinazzo, ha firmato l’Avviso che ordina la dismissione dei box commerciali sotto la Sopraelevata nella zona compresa tra via Padre Giglio e via Tommaso Aceti. Il provvedimento di Giovinazzo (responsabile del procedimento Flaviana Scalercio) tiene conto della delibera della giunta comunale n. 121 del 18 luglio, esecutiva, avente ad oggetto proprio la dismissione definitiva di una serie di box attualmente non utilizzati ai fini della riqualificazione dell’area.

