Esplode una bombola di gas nel Cosentino, donna trasportata in ospedale

Esplode una bombola di gas nel Cosentino e una donna è stata trasportata in ospedale. E’ accaduto questa mattina a Villapiana. Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe avvenuta in una cucina esterna. I vicini di casa hanno avvertito un forte boato e hanno allertato i soccorsi. La donna è stata trovata in stato confusionale ed è stata portata in ospedale ma le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Indagini in corso per accertare le cause dell’esplosione.