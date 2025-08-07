Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Castrovillari, due medici indagati per la morte di un pensionato

Castrovillari, due medici indagati per la morte di un pensionato

Dopo un incidente in campagna, l’anziano di Cerchiara di Calabria era stato trasportato dai familiari all’ospedale “Ferrari” dove è morto a distanza di 48 ore. Udienza davanti al Gup

Chiesto il processo per due medici dell’ospedale “Pasquale Ferrari” di Castrovillari. Sullo sfondo un caso di presunta malasanità che sarà accertato dai giudici del tribunale di via Muraca; ma anche attraverso una precisa azione di verifica tesa a chiarire tutta l’attività svolta dai medici dell’emergenza-urgenza. La Procura della Repubblica di Castrovillari, nella persona del pubblico ministero Flavia Stefanelli, ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di due medici dell’ospedale per il decesso di Carlo De Rasis, pensionato molto stimato alll’interno della comunità di Cerchiara.

Il 28 ottobre 2022, l’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso della cittadina del Pollino a causa dei gravi traumi riportati per un incidente occorso mentre era impegnato in alcuni lavori agricoli nel proprio terreno. Dopo due giorni dall’arrivo al Pronto soccorso, De Rasis è deceduto in ospedale.
