Castrovillari, due medici indagati per la morte di un pensionato

Chiesto il processo per due medici dell’ospedale “Pasquale Ferrari” di Castrovillari. Sullo sfondo un caso di presunta malasanità che sarà accertato dai giudici del tribunale di via Muraca; ma anche attraverso una precisa azione di verifica tesa a chiarire tutta l’attività svolta dai medici dell’emergenza-urgenza. La Procura della Repubblica di Castrovillari, nella persona del pubblico ministero Flavia Stefanelli, ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di due medici dell’ospedale per il decesso di Carlo De Rasis, pensionato molto stimato alll’interno della comunità di Cerchiara.

Il 28 ottobre 2022, l’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso della cittadina del Pollino a causa dei gravi traumi riportati per un incidente occorso mentre era impegnato in alcuni lavori agricoli nel proprio terreno. Dopo due giorni dall’arrivo al Pronto soccorso, De Rasis è deceduto in ospedale.

