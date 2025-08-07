Cetraro, il conduttore televisivo Occhiuzzi sotto programma di protezione

Il coraggio della denuncia. Francesco Occhiuzzi, 62 anni, conduttore televisivo e presentatore di grandi eventi in Calabria, ha svelato nel maggio scorso di essere rimasto vittima dell’usura per trenta lunghi anni. Pagava in silenzio, sopportando interessi moratori da capogiro.

Le dichiarazioni rilasciate al procuratore capo di Paola, Domenico Fiordalisi, hanno determinato l’arresto di una coppia di Cetraro: Franco Pinto e Cinzia Maritato. Lui con precedenti penali e detenzioni patite, lei incensurata. I provvedimenti restrittivi emessi dal Gip tirrenico sono stati successivamente confermati dal Tribunale della libertà di Catanzaro.

Occhiuzzi per la coerenza delle dichiarazioni rese e per i rischi che si è assunto denunciando i presunti usurai, è stato ammesso al programma di protezione riservato ai testimoni di giustizia. La Commissione centrale del ministero dell’Interno ha comunicato la decisione ieri mattina. Il conduttore probabilmente lascerà la regione vivendo in località segreta con una nuova identità sotto la tutela del Servizio di protezione del Viminale.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale