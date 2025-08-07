Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Cosenza, emergenza a colle Mussano: 50 salme in attesa di un loculo

Cosenza, emergenza a colle Mussano: 50 salme in attesa di un loculo

Il Comune cerca di accelerare le operazioni di estumulazione per dare degna sepoltura ai defunti ammassati da mesi nelle stanze della camera mortuaria del cimitero urbano

Il Comune prova ad accelerare per dare una degna sepoltura alle salme accatastate nelle stanze della camera mortuaria del cimitero urbano di Colle Mussano. Negli ultimi mesi, l’obitorio posto sul lato sinistro dell’ingresso principale del camposanto è arrivato a accumulare una serie interminabile di bare. I feretri, in attesa di sistemazione, hanno raccolto millimetri di polvere e sollevato un crescente clima di sconcerto e insofferenza tra i parenti dei defunti.
Già ad agosto di un anno fa, considerata l’emergenza, la direzione del cimitero ha avvisato che sarebbe stata avviata la procedura di estumulazione delle salme contenute nei loculi con identificativo univoco compresi tra l’801 e il 1100 con concessione comunale scaduta e non rinnovata.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province