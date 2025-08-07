Cosenza, emergenza a colle Mussano: 50 salme in attesa di un loculo

Il Comune prova ad accelerare per dare una degna sepoltura alle salme accatastate nelle stanze della camera mortuaria del cimitero urbano di Colle Mussano. Negli ultimi mesi, l’obitorio posto sul lato sinistro dell’ingresso principale del camposanto è arrivato a accumulare una serie interminabile di bare. I feretri, in attesa di sistemazione, hanno raccolto millimetri di polvere e sollevato un crescente clima di sconcerto e insofferenza tra i parenti dei defunti.

Già ad agosto di un anno fa, considerata l’emergenza, la direzione del cimitero ha avvisato che sarebbe stata avviata la procedura di estumulazione delle salme contenute nei loculi con identificativo univoco compresi tra l’801 e il 1100 con concessione comunale scaduta e non rinnovata.

