Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Paola, il porto San Francesco si farà. Il Governo assume l’impegno

Paola, il porto San Francesco si farà. Il Governo assume l’impegno

Rassicurazioni sulla realizzazione dell’infrastruttura sono giunte durante un incontro a Roma tra alcuni rappresentanti del Municipio e il vicepresidente del Consiglio Salvini

Il finanziamento sul porto sarà recuperato. Nonostante la perdita dei fondi avvenuta a inizio anno ci sarebbe un impegno diretto del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, per l’infrastruttura.
Precise rassicurazioni sono giunte dall’incontro che si è tenuto tra Salvini e una delegazione del Comune di Paola a Roma della quale hanno fatto parte il presidente del consiglio comunale Emira Ciodaro, l’assessore ai lavori pubblici Gabriele Fiorito e il responsabile dell’ufficio tecnico del comune, Fabio Pavone.
Il comune ha illustrato al ministro il progetto per lo sviluppo del porto turistico di Paola, che prevede la creazione di 700 posti barca e importanti interventi sull’area retroportuale.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province