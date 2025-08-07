Paola, il porto San Francesco si farà. Il Governo assume l’impegno

Il finanziamento sul porto sarà recuperato. Nonostante la perdita dei fondi avvenuta a inizio anno ci sarebbe un impegno diretto del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, per l’infrastruttura.

Precise rassicurazioni sono giunte dall’incontro che si è tenuto tra Salvini e una delegazione del Comune di Paola a Roma della quale hanno fatto parte il presidente del consiglio comunale Emira Ciodaro, l’assessore ai lavori pubblici Gabriele Fiorito e il responsabile dell’ufficio tecnico del comune, Fabio Pavone.

Il comune ha illustrato al ministro il progetto per lo sviluppo del porto turistico di Paola, che prevede la creazione di 700 posti barca e importanti interventi sull’area retroportuale.

