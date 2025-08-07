Rassegna stampa 07-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Elezioni regionali in Calabria, al voto il 12-13 ottobre? Ma c’è chi “teme” un’accelerazione già a fine settembre

Occhiuto e la Giunta in prorogatio? D’Ignazio: è lo Statuto a consentirlo

Cosenza guarda alle regionali: le frenesie elettorali agitano l’agone politico e le coalizioni

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

L’Alta velocità Salerno-Reggio? Tutto confermato: i soldi non ci sono

IL CASO

Cetraro, il conduttore televisivo Occhiuzzi sotto programma di protezione

IN EVIDENZA

Catanzaro Servizi, la partecipata alle prese con la difficile ripartenza

Cosenza, emergenza a colle Mussano: 50 salme in attesa di un loculo

Scuola a Cosenza, altre cattedre e speranze per i docenti precari del Sostegno

Reggio: feste mariane, fiera e luna park in cerca di una nuova “dimora”

Castrovillari, due medici indagati per la morte di un pensionato