Scuola a Cosenza, altre cattedre e speranze per i docenti precari del Sostegno

Scuola per scuola. In attesa della pubblicazione (prima di fine mese) dei bollettini con l’affidamento degli incarichi annuali alle migliaia di docenti precari cosentini che aspettano e sperano in una cattedra, l’Ufficio scolastico provinciale coordinato dalla dirigente Loredana Giannicola fa chiarezza sulle cattedre di Sostegno che nel corso del prossimo anno scolastico saranno disponibili nelle varie scuole, cittadine come del resto della provincia.

La novità importante sono i posti che saranno riconosciuti nell’organico adeguato alle situazioni di fatto, da aggiungere a quelli invece già previsti da tempo nell’organico di diritto. Riflettori puntati anzitutto sulle scuole superiori per le quali c’è la folla maggiore di aspiranti docenti. Si può partire, a esempio dal record delle 71 cattedre (48 in organico di diritto + 23 in organico di fatto) indicate nel provvedimento di Palazzo Lecce per l’Iis “Mancini Tommasi + Todaro” organizzato tra Cosenza e Rende.

