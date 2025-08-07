“Vendila, o paghi”: droga, debiti e minacce per 80mila euro a Schiavonea di Corigliano

"O ci paghi subito o vendi la tua casa". Sono stati rintracciati a Schiavonea due delle quattro persone ricercate dalla polizia di Napoli per aver perseguitato una donna, alla quale chiedevano il pagamento della droga che le avevano fornito. La donna aveva inizialmente contratto un debito di 30mila euro per lo stupefacente acquistato da altri soggetti coinvolti nella vicenda, ma con il passare del tempo quella cifra era lievitata fino a 80mila euro.

A quel punto, gli spacciatori avevano cominciato a perseguitarla giorno e notte, con continue vessazioni, pretendendo il pagamento e arrivando perfino a minacciarla e a chiederle di vendere la propria casa pur di saldare il debito. La vittima, con le spalle al muro e pur avendo più volte spiegato di non essere in grado di estinguere la somma, ha infine deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, raccontando tutto ciò che stava vivendo.