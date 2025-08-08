Aprigliano, tentano di truffare un anziano e finiscono nei guai

Bande del napoletano attive nell’area sudcosentina: sventata truffa ad anziani. Questa volta è successo ad Aprigliano, dove quattro giovani, residenti nell’hinterland partenopeo, sono stati identificati dai carabinieri dopo un tentativo di raggiro ai danni di una persona anziana. Il fatto è avvenuto ieri mattina. La dinamica ha ricalcato quello ormai tristemente nota: una telefonata da parte di un finto maresciallo dell’Arma, che, con tono allarmato, racconta alla vittima di un grave incidente stradale in cui sarebbe coinvolto un familiare stretto. A quel punto, il truffatore segnala le modalità per spillare denaro. In questo caso, la messinscena non ha funzionato. La potenziale vittima, memore delle campagne informative promosse dall’Arma, ha riconosciuto i segnali della truffa e ha interrotto la chiamata. Ha poi contattato subito il 112, permettendo ai carabinieri della stazione di Aprigliano e della compagnia di Rogliano di intervenire tempestivamente. I militari sono riusciti a rintracciare i sospetti e a bloccare il tentativo di truffa prima che si consumasse.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale