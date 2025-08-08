Botulismo a Diamante, il sindaco Achille Ordine parlerà in diretta Facebook: appuntamento oggi alle 19

Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, interverrà pubblicamente venerdì 8 agosto 2025, alle ore 19, con una diretta Facebook per fornire aggiornamenti e comunicazioni ufficiali in merito ai presunti casi di intossicazione da botulino che si sarebbero verificati nel territorio comunale.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di crescente attenzione e preoccupazione per quanto accaduto negli ultimi giorni, con accertamenti sanitari e indagini in corso. La diretta sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Diamante.

Il primo cittadino fornirà chiarimenti sulla situazione sanitaria, rassicurazioni alla popolazione e informazioni utili sull’evolversi delle indagini, in un momento delicato per la comunità locale.