Caso botulino a Diamante, c'è una seconda morte sospetta: la salma di una 45enne sarà riesumata per l'autopsia

Ci sarebbe una seconda morte sospetta a Diamante per il caso botulino. Nella giornata di mercoledì si è verificato infatti il decesso di una 45enne, Tamara D’Acunto. Il fratello della vittima ha presentato una denuncia in quanto anche la donna avrebbe mangiato un panino con salsiccia e broccoli sott’olio dallo stesso venditore ambulante, iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Paola anche per la scomparsa di Luigi Di Sarno, 53enne di Cercola. La salma della donna sarà riesumata nei prossimi giorni e si procederà all’esame autoptico.
La Procura sta indagando anche sulla morte di un 52enne napoletano, Luigi Di Sarno, deceduto a Lagonegro mentre stava rientrando con la sua famiglia a Napoli. L’uomo aveva mangiato un panino comprato dallo stesso venditore ambulante e si era poi sentito male tanto da rivolgersi a una struttura sanitaria privata della costa tirrenica. Dopo le cure del caso era ripartito.
Il procuratore capo Domenico Fiordalisi sta seguendo personalmente tutta la vicenda, assieme alla collega Maria Porcelli.
Sono tre gli indagati, a vario titolo, per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Lo rende noto proprio la Procura di Paola, sottolineando che gli indagati sono il commerciante ambulate Giuseppe Santonocito che avrebbe venduto il prodotto contaminato e i legali rappresentanti di due ditte che avrebbero fornito gli alimenti utilizzati per la preparazione dei prodotti venduti.
Santonocito è stato ascoltato dai pm paolani alla presenza del suo avvocato, il furgone è stato sequestrato.
Caricamento commenti
Commenta la notizia