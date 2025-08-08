Caso botulino a Diamante, c'è una seconda morte sospetta: la salma di una 45enne sarà riesumata per l'autopsia

Ci sarebbe una seconda morte sospetta a Diamante per il caso botulino. Nella giornata di mercoledì si è verificato infatti il decesso di una 45enne, Tamara D’Acunto. Il fratello della vittima ha presentato una denuncia in quanto anche la donna avrebbe mangiato un panino con salsiccia e broccoli sott’olio dallo stesso venditore ambulante, iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Paola anche per la scomparsa di Luigi Di Sarno, 53enne di Cercola. La salma della donna sarà riesumata nei prossimi giorni e si procederà all’esame autoptico.

La Procura sta indagando anche sulla morte di un 52enne napoletano, Luigi Di Sarno, deceduto a Lagonegro mentre stava rientrando con la sua famiglia a Napoli. L’uomo aveva mangiato un panino comprato dallo stesso venditore ambulante e si era poi sentito male tanto da rivolgersi a una struttura sanitaria privata della costa tirrenica. Dopo le cure del caso era ripartito.