Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / La riconciliazione di padre Fedele annunciata dall’Arcidiocesi bruzia

La riconciliazione di padre Fedele annunciata dall’Arcidiocesi bruzia

Al capezzale del frate all’Inrca si sono riuniti in preghiera il vescovo Giovanni Checchinato i frati cappuccini e il gestore della “Casa di San Francesco” e l’assistente Teresa Boero

La riconciliazione. Al crepuscolo della esistenza terrena, padre Fedele Bisceglia, sceglie di perdonare tutti e superare ogni incomprensione. Il suo grande cuore resta per sempre aperto alla pace e all’amore. È stata l’Arcidiocesi a comunicarlo con un documento condiviso dai Cappuccini di cui il frate amico degli ultimi è stato pure responsabile provinciale e dalla “Casa di San Francesco”.
Questo il testo. «In un momento molto delicato per la salute di padre Fedele, la cui persona e la cui opera stanno a cuore a moltissimi, avvertiamo il dovere di comunicare le sue volontà, secondo quanto egli stesso ha chiesto. Padre Fedele ha chiesto che in questo momento si dicano a suo nome poche parole: chiede a tutti che si ami la Chiesa e che cessi ogni tipo di polemica; desidera che si comunichi il suo amore per tutti; esprime la sua gioia per l’affettuosa presenza della Chiesa locale, dei Frati Cappuccini e di Pasqualino Perri accanto a lui, alla Sig.ra Teresa Boero, Presidente dell’Associazione “Il Paradiso dei poveri” e sua assistente personale, e ai suoi amici e volontari.Visitare in questo momento padre Fedele e raccoglierci insieme attorno al suo letto di degenza non è per la Diocesi, i Frati e il Direttore di “Casa S. Francesco” (già “Oasi francescana”) un gesto estemporaneo e isolato, bensì il normale esito di un rapporto che si è ristabilito già da anni, dopo le note vicende che lo hanno messo alla prova. La riconciliazione cristiana, il sostegno affettuoso e la consuetudine familiare caratterizzano da tempo le nostre relazioni con Padre Fedele e la sua presenza nei nostri luoghi. Tutto questo, che costituisce la “sostanza” umana e cristiana dei fatti, non deve essere adombrato da discussioni mediatiche spesso prive di fondamento, ma è ciò che davvero interessa noi e padre Fedele e ciò che lo sta sostenendo e gratificando in questi momenti di malattia e sofferenza. Siamo una sola famiglia e come tale ci raccogliamo attorno a padre Fedele». Rispettiamo le volontà di questo straordinario religioso, risparmiandovi ogni pur opportuno commento.

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province