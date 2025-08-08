Morto dopo aver mangiato un panino a Diamante, le parole del deputato campano Borrelli: “Di Sarno era un artista”

A margine della tragedia che ha colpito Luigi Di Sarno, l’artista napoletano morto ieri scorsi per una sospetta intossicazione da botulino dopo aver consumato un panino acquistato da un ambulante sul lungomare di Diamante, è intervenuto con un post il deputato campano Francesco Emilio Borrelli, tracciando un ricordo personale e affettuoso della vittima.

«Aveva 52 anni ed era molto più di un artista – scrive Borrelli – Era un punto di riferimento per chi l’aveva conosciuto nei laboratori creativi, nei corridoi delle scuole, nei vicoli pieni di musica di Napoli e di Cercola, sua città d’origine». Il parlamentare ha voluto sottolineare la dimensione umana e sociale di Di Sarno, descritto come figura attiva nel territorio e nei contesti educativi e culturali.

«Era partito per qualche giorno di mare con la famiglia, destinazione Diamante – aggiunge – Una vacanza breve, una pausa. Nessuno poteva immaginare che quel viaggio si sarebbe trasformato in tragedia».