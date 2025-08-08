Porto, a Paola si torna alla carica: il Comune cerca un partner privato

Il Porto turistico è tornato ancora una volta al centro dell’attenzione politica e amministrativa. La perdita del finanziamento ad inizio anno non ha scoraggiato il Comune di Paola che adesso sta tornando alla carica per riavere quei fondi che le saranno necessari per avviare l’opera. Rassicurazioni ci sono state in tal senso dal ministero dell’Interno. Il Comune dovrà naturalmente trovare un partner privato che si dovrà accollare una somma di circa 30 milioni di euro per raggiungere quei 51 (di cui 21 dovrebbero essere la somma finanziata) necessari al completamento dell’opera. In tutto un investimento con opere collaterali che si aggirerebbe attorno ai 70 milioni di euro. L’infrastrutura che la città sta attendendo da un quarto di secolo continua anche a fare discutere.

