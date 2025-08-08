Rassegna stampa 08-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Verso il voto, oggi in Consiglio l’ultimo atto i partiti già in campagna elettorale
Gestione unica dei rifiuti in Calabria, Arrical avvia la revisione del nuovo Piano d’ambito
Rigassificatore a Gioia Tauro: “Una struttura anacronistica”
PONTE SULLO STRETTO
“Nessuna riporta al nostro dossier“: il sindaco di Reggio Falcomatà non si presenta da Salvini
Ponte, il plauso di Unindustria: “Sarà collettore di investimenti”
IN EVIDENZA
Il doppio fronte di Catanzaro Servizi, gestione della crisi ed effetti politici
La riconciliazione di padre Fedele annunciata dall’Arcidiocesi bruzia
Sgomberi, rabbia e isolamento a Reggio: il ghetto di Arghillà chiede aiuto
Ex Deposito costiero di oli minerali a Crotone, a rischio l’iter per la bonifica del sito
Provincia di Vibo, lunedì si vota sul bilancio. E si decide la sorte dei 35 tirocinanti
CRONACA
Reggio, inchiesta “Arangea bis-Oikos”: prime conferme dai giudici del Tdl
Porto, a Paola si torna alla carica: il Comune cerca un partner privato
Aprigliano, tentano di truffare un anziano e finiscono nei guai
