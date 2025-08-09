A Corigliano Rossano protestano gli infermieri delle ambulanze

Il superaffollamento del pronto soccorso dell’ospedale di Rossano, che genera giornalmente proteste da parte di pazienti e familiari, sembra produrre anche lamentele da parte degli infermieri delle ambulanze che provengono dai paesi vicini, dal comprensorio e dai punti di primo soccorso. Come ad esempio quelli che arrivano da Cariati, costretti a sostare anche una intera giornata, per potere affidare il paziente trasportato ai medici ed agli infermieri della struttura di emergenza sempre più oberati e stressati da una situazione diventata ingestibile anche per carenza di personale, di letti e barelle. Lamentele, a quanto sembra, che secondo il personale del Giannettasio andrebbero dirette a chi di competenza e, per questo, secondo alcune voci, inviterebbero i colleghi delle ambulanze ad effettuare i reclami, indicando le cause di quanto effettivamente avviene, considerato che il personale del pronto soccorso subirebbe analogo disagio per lo stesso stato di cose.

