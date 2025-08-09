Bisignano, scoperti due pensionati con l'hobby della coltivazione... di marijuana

Nella tranquilla località Paglialonga, frazione rurale del comune di Bisignano, a ridosso del fiume Crati, i carabinieri delle stazioni di Lattarico e Bisignano hanno portato a termine un’importante operazione antidroga che ha condotto all’arresto in flagranza di reato di due pensionati del posto. Si tratta di I.F., di anni 72, e M.A., di 73 anni, sorpresi mentre curavano una vasta piantagione di marijuana in un terreno demaniale. L’operazione è scaturita a seguito di una meticolosa attività di indagine condotta dai militari, coordinati rispettivamente dal maresciallo Gerardo Paldino e dalla marescialla Annabella Crocco, che da giorni monitoravano l’area sospettando un’attività illecita legata alla coltivazione di sostanze stupefacenti. I sospetti si sono rivelati fondati. All’interno del fondo agricolo, i carabinieri hanno rinvenuto decine di piante di cannabis, alcune delle quali già ben sviluppate, con altezze comprese tra i 30 centimetri e i due metri. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione di uno dei due arrestati, dove sono state trovate ulteriori

piantine di marijuana, nonché materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente. Come se non bastasse, i due pensionati erano in possesso anche di due coltelli di genere proibito, circostanza che ha aggravato ulteriormente la loro posizione. Nel corso dell’intervento, i militari hanno proceduto al sequestro di numerosi strumenti utilizzati per la coltivazione della cannabis: un falcetto, alcuni secchi e un tubo per l’irrigazione, confermando la natura strutturata dell’attività illecita. Il terreno in cui era situata la coltivazione è risultato di proprietà demaniale, un elemento che potrebbe aprire ulteriori scenari investigativi sulle modalità di occupazione dell’area e sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.