Home / Cronaca / Cosenza, lavori a San Vito e Serra Spiga per un investimento di 15 milioni

Cosenza, lavori a San Vito e Serra Spiga per un investimento di 15 milioni

Bitumazione delle strade, nascita di una rotatoria, costruzione di un nuovo asilo nido Ieri il sopralluogo del sindaco Caruso e degli assessori municipali Incarnato e Covelli

L’occhio volto in direzione delle periferie. Franz Caruso guarda all’area urbana del capoluogo nel suo complesso, allungando lo sguardo verso i quartieri lontani dal “salotto buono” (corso Mazzini, via Alimena, piazza Bilotti) con l’intento di ridare omogeneità al tessuto cittadino.
Il sindaco ha compiuto ieri un sopralluogo nella zona di San Vito e Serra Spiga accompagnato dall’assessore alla rigenerazione urbana, Pina Incarnato, e dall’assessore ai lavori pubblici, Damiano Covelli, Questa parte del capoluogo è stata destinataria d’interventi per 15 milioni di euro, soldi destinati a migliorarne la fruibilità e la vivibilità
Il primo cittadino spiega: «L’ampio e complesso progetto di rigenerazione di San Vito e Serra Spiga non è un’azione casuale, ma è stata pensata ed inseguita caparbiamente dalla mia amministrazione con l’obiettivo di congiungere l’intera zona, abbandonata da decenni e lasciata periferica ed isolata dal contesto urbano, al centro città per ridare dignità anche e soprattutto al suo tessuto sociale».
