Intossicazione da botulino a Diamante, le raccomandazioni sul furgone sequestrato: “Se si manifestano questi sintomi...”

La paura la fa da padrona a Diamante dopo l'intossicazione da botulino. Sul furgone rosso di via Glauco, oltre al nastro bianco e rosso e al cartello di sequestro, è comparso anche un avviso rivolto alla clientela. Nel messaggio si segnala il rischio di una possibile intossicazione da Clostridium botulinum e si invitano coloro che hanno consumato alimenti nel locale dal 2 agosto 2025 a prestare particolare attenzione ad alcuni sintomi: vista doppia o offuscata, difficoltà nel parlare o deglutire, debolezza muscolare, secchezza delle fauci, nausea, vomito, dolori addominali e paralisi progressiva.

Il testo raccomanda, in presenza di tali segnali, di recarsi immediatamente al Pronto soccorso più vicino, informando i medici del possibile rischio di esposizione al botulino. Nella nota, i responsabili si scusano per il disagio e assicurano la piena collaborazione con le autorità competenti per garantire la sicurezza dei consumatori.