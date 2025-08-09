Paola, senza emodinamica va in tilt il sistema dell’emergenza-urgenza

La mancata apertura dell’Emodinamica della Cardiologia a Paola è un problema che interessa e coinvolge anche la rete dell’emergenza-urgenza. Ad andare in difficoltà è in particolare il 118 per il trasferimento dei pazienti e nel caso di codici rossi anche l’elisoccorso. Naturalmente in ogni trasferimento dal “San Francesco” il paziente viene anche accompagnato da un infermiere e da un medico. E pertanto è tutto un sistema che poi viene messo in seria difficoltà. Si sottraggono risorse ad ambulanze che sono impegnate in altri servizi mentre si potrebbe intervenire direttamente in Ospedale. L’impegno di prevedere in un futuro prossimo l’attivazione dell’Emodinamica dovrebbe trovare adesso una concreta applicazione e atti consequenziali. Questo tenendo in considerazione anche la cronica assenza di camici bianchi accentuata nel 118. Non a caso è stato non solo richiesta recentemente dal Comune di Paola una implementazione del personale ma anche di ambulanze medicalizzate nei tre nosocomi della costa tirrenica.

