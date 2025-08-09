Paura nel Cosentino, vasto incendio a Laurignano: fiamme minacciano le abitazioni

A Laurignano, nella zona di Tessano, un vasto incendio ha interessato dal tardo pomeriggio un costone collinare già colpito in passato da roghi. Le fiamme, spinte dal vento, hanno rapidamente risalito la collina distruggendo macchia mediterranea e sterpaglie, minacciando alcune abitazioni vicine e rendendo l’aria irrespirabile fino alla zona sud di Cosenza. Due lingue di fuoco e diversi focolai sono visibili a chilometri di distanza, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per domare il rogo.