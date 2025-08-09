Rassegna stampa 09-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud- Calabria in edicola oggi:

Calabria, giuristi divisi sul futuro della Sanità: l’incognita sul ruolo del commissario Tra ufficialità e volontà manifesta, via al grande valzer delle Regionali in Calabria

Calabria senza voto disgiunto: gli aspiranti presidenti “appesi” ai recordman di preferenze

IN EVIDENZA

Reggio Calabria droga: la “firma” dei sanluchesi nei traffici degli Ultrà della Lazio

Africo, estorsione: chiesto il processo per Ringo Morabito

Catanzaro, l’Anvur boccia il corso dell’Umg in Scienze della formazione primaria

Reggio Calabria, università per stranieri “Alighieri”, i giudici: «Il CdA rimane in carica»

Reggio Calabria, Museo del mare verso il “lotto 1”: un tavolo per definire i contenuti

SANITA'

Paola, senza emodinamica va in tilt il sistema dell’emergenza-urgenza

A Corigliano Rossano protestano gli infermieri delle ambulanze

CRONACA

Cosenza, lavori a San Vito e Serra Spiga per un investimento di 15 milioni

Reggio Calabria, bruciavano cavi di rame sulla Gallico-Gambarie: arrestati grazie al drone

Reggio Calabria, entro settembre saranno installati tutti i cassonetti ingegnerizzati

Scuola, immissioni in ruolo degli ata 48 assunzioni in arrivo nel Cosentino

Bar Desirèe, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Siderno

Teatro, a Vibo Valentia si ritorna di nuovo in scena: la Giunta delibera l’atto... finale?

Villa, la città è più sicura con Cerbero: attivi i 7 varchi di videosorveglianza

Troppi morti sulle strade: da Soverato parte una campagna di prevenzione

POLITICA

Lamezia Terme, il Consiglio comunale approva l’assestamento di bilancio