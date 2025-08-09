Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Scontro tremendo sulla Statale 106 a Rossano, quattro feriti a Zolfara

Scontro tremendo sulla Statale 106 a Rossano, quattro feriti a Zolfara

Un’altra giornata difficile sulla Statale 106. Ieri mattina, nei pressi della rotatoria di località Zolfara, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon. La Punto è finita fuori strada, mentre la Ypsilon si è ribaltata.

Quattro persone sono rimaste ferite e, dopo le prime cure del 118, sono state trasportate all’ospedale Nicola Giannettasio di Rossano. Le loro condizioni sono serie ma non sembrano in pericolo di vita. I vigili del fuoco di Corigliano-Rossano hanno dovuto utilizzare le cesoie per estrarre i feriti dagli abitacoli.

Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi e i tecnici Anas, impegnati nel ripristino della carreggiata e nella rimozione dei detriti. Il traffico è rimasto paralizzato per ore in entrambe le direzioni, con lunghe code e rallentamenti anche sulle vie secondarie, aggravati dal forte flusso di vacanzieri in arrivo e in partenza.

Per fortuna, questa volta non ci sono vittime, ma l’ennesimo sinistro estivo riaccende l’appello per interventi urgenti di ammodernamento e messa in sicurezza dell’arteria, unica via di collegamento su ruote per il litorale jonico.

