Scuola, immissioni in ruolo degli ata 48 assunzioni in arrivo nel Cosentino

Scuola, immissioni in ruolo degli ata 48 assunzioni in arrivo nel Cosentino

Nei prossimi giorni la convocazione per la firma che manderà in soffitta il precariato Quasi tutti i posti riguardano i collaboratori ai quali ne saranno destinati trentasette

Assunzioni a tempo indeterminato in arrivo anche per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Colonna portante dell’universo scuola, scopre in questi giorni le cifre relative alle immissioni in ruolo. Complessivamente, a livello nazionale, ci saranno 10.348 assunzioni a tempo indeterminato del personale ata per quanto riguarda l’anno scolastico 2025/2026. Saranno 48 nel Cosentino, ma le disponibilità sono molte di più. «Come si può vedere – ha commentato la Cisl Scuola Cosenza – il numero dei posti vacanti supera abbondantemente quello delle assunzioni autorizzate, per le quali è tuttora operante il vincolo che le limita alla semplice copertura dei pensionamenti. Come emerso nel corso dell’informativa, per le assunzioni di quest’anno è stata autorizzata dal ministero dell’Economia una deroga molto limitata (500 assunzioni) rispetto a tale vincolo, su cui chiediamo da tempo un opportuno intervento di modifica in sede legislativa. Di recente abbiamo anche chiesto un piano straordinario di assunzioni su tutti i posti vacanti, per rimuovere alla radice la causa che rende di fatto necessario ricorrere, ogni anno, a migliaia di contratti precari per la copertura di tutti i posti, altrimenti destinati a rimanere scoperti».
