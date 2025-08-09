Scuola, immissioni in ruolo degli ata 48 assunzioni in arrivo nel Cosentino

Assunzioni a tempo indeterminato in arrivo anche per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Colonna portante dell’universo scuola, scopre in questi giorni le cifre relative alle immissioni in ruolo. Complessivamente, a livello nazionale, ci saranno 10.348 assunzioni a tempo indeterminato del personale ata per quanto riguarda l’anno scolastico 2025/2026. Saranno 48 nel Cosentino, ma le disponibilità sono molte di più. «Come si può vedere – ha commentato la Cisl Scuola Cosenza – il numero dei posti vacanti supera abbondantemente quello delle assunzioni autorizzate, per le quali è tuttora operante il vincolo che le limita alla semplice copertura dei pensionamenti. Come emerso nel corso dell’informativa, per le assunzioni di quest’anno è stata autorizzata dal ministero dell’Economia una deroga molto limitata (500 assunzioni) rispetto a tale vincolo, su cui chiediamo da tempo un opportuno intervento di modifica in sede legislativa. Di recente abbiamo anche chiesto un piano straordinario di assunzioni su tutti i posti vacanti, per rimuovere alla radice la causa che rende di fatto necessario ricorrere, ogni anno, a migliaia di contratti precari per la copertura di tutti i posti, altrimenti destinati a rimanere scoperti».

