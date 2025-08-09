Sequestrato impianto di depurazione nel Cosentino: indagato il gestore

La Procura della Repubblica di Paola, guidata dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza, con contestuale richiesta di convalida , dell’impianto comunale di depurazione delle acque reflue urbane di Verbicaro (CS), con scarico nel Torrente San Pietro, affluente del Fiume Abatemarco. «Il provvedimento - si legge in un comunicato della procura - trae origine da un’attività di indagine che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati del legale rappresentante della società che gestisce l’impianto». I reati ipotizzati rigardano l’avere omesso «consapevolmente il trattamento dei reflui provenienti dalla rete fognaria cittadina, determinandone lo scarico, non depurato e contenente corpi solidi di origine fecale, dapprima nel Torrente San Pietro, poi nel Fiume Abatemarco e infine in mare e l’avere, «con la medesima condotta omissiva, causato un deterioramento significativo e misurabile delle acque del Torrente San Pietro, del Fiume Abatemarco e delle acque marine prospicienti la foce, in violazione delle norme a tutela dell’ambiente.

Le indagini, supportate da sopralluoghi tecnici e consulenze specialistiche, hanno accertato - rende noto la procura - gravi carenze sia strutturali e sia gestionali dell’impianto, con anomalie tali da compromettere la qualità e l’efficienza del processo depurativo. Le risultanze hanno evidenziato un quadro di compromissione e deterioramento della matrice ambientale, con rischi concreti per la salute pubblica e l’incolumità dei bagnanti, soprattutto nel periodo estivo. Il sequestro preventivo d’urgenza si è reso necessario - scrive la procura - per impedire l’aggravamento e la prosecuzione del danno ambientale, evitando che la libera disponibilità dell’impianto da parte dell’indagato potesse costituire ulteriore pericolo».