Accoltellamento al centro commerciale di Corigliano Rossano: fermati due cugini di 21 e 25 anni

Due cugini di 21 e 25 anni, entrambi residenti a Rossano, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano e coordinato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, arriva a seguito dell’accoltellamento avvenuto questa mattina nell’area adiacente al centro commerciale “I Portali”.

Gli investigatori, grazie a un’attività d’indagine immediata e serrata, ritengono che i due giovani siano gravemente indiziati di aver aggredito due coetanei di Corigliano Calabro, al culmine di una lite nata per futili motivi legati alla precedenza nella corsia di un punto di ritiro per cibo d’asporto. La discussione sarebbe presto degenerata: danneggiata l’auto degli avversari, uno dei fermati avrebbe colpito con più fendenti un 21enne – ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Annunziata di Cosenza – e ferito lievemente la ragazza che era con lui.