Botulino killer a Diamante, estubato uno dei pazienti in terapia intensiva. Rimangono 14 le persone ricoverate

E’ stato estubato ed è in respiro autonomo uno dei due pazienti ricoverati in Terapia Intensiva in seguito all'intossicazione da botulino avvenuto a Diamante nei giorni scorsi. E' quanto si legge nel bollettino medico diffuso dall'ospedale Annunziata di Cosenza.

E un altro paziente - si legge ancora - che nei giorni scorsi aveva ricevuto la dose di antitossina botulinica, nella mattinata di oggi, ha lasciato la rianimazione ed è stato trasferito in Medicina.

14 le persone ricoverate

Resta invariato il numero di pazienti attualmente ricoverati all’ospedale Annunziata. Sono 14 e sono così distribuiti:

5 in terapia intensiva

3 in pediatria

6 nei reparti di area medica