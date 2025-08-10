Rissa nel centro commerciale di Corigliano, accoltellato un 21enne: è grave

Un giovane è stato accoltellato, questa mattina, al culmine di una lite nell’area del centro commerciale di Corigliano. Il 21enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, alle prime luci dell’alba di questa mattina due gruppi di ragazzi, uno di Rossano e uno di Corigliano, erano in fila con le loro auto davanti al McDrive di Corigliano quando una discussione, probabilmente per una questione di precedenza mentre erano in fila, è degenerata. I ragazzi dei due gruppi hanno comunicato ad aggredirsi anche fisicamente tra spintoni, schiaffi e pugni. Ma, all’improvviso, uno di loro ha tirato fuori un coltello colpendo il giovane del gruppo di Corigliano. I suoi amici immediatamente lo hanno portato prima all’ospedale di Corigliano dove i medici viste le ferite profonde lo hanno trasferito al «Giannettasio» di Rossano. Ma le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi e il giovane è stato trasportato all’ospedale di Cosenza. Sul caso stanno indagando i carabinieri, coordinati dal comandante Marco Filippi. Le forze dell’ordine stanno ascoltando le persone presenti al momento della rissa e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sono già diversi episodi del genere che stanno agitando l’estate sulla costa ionica cosentina tra sparatorie e risse.