Sparatoria sul lungomare a Rossano, Giovanni De Luca resta in carcere

È arrivato nella mattinata di ieri il responso del tribunale del riesame di Messina riguardo ai tre soggetti arrestati nei giorni scorsi in un'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri accusati di essere coinvolti nella sparatoria che ha funestato il pomeriggio di lido Sant'Angelo il 21 luglio scorso. Resta in carcere Giovanni De Luca 35 anni, accusato del reato di tentato omicidio aggravato, mentre lasciano il carcere per gli arresti domiciliari Giuseppe Pio Pacenza 31 anni e Gianluca Pacenza 19 anni che devono rispondere del reato di rapina aggravata. Per i due Pacenza, difesi rispettivamente degli avvocati Fulvio Ginocchiere e Antonio Pucci, sono state accolte parzialmente le richieste presentate dai legali, e per loro si è deciso per la scarcerazione e la applicazione della misura meno restrittiva degli arresti domiciliari, rispetto a quella in carcere, nonché per entrambi l’applicazione del braccialetto elettronico.

