Botulino a Diamante, richiamati alcuni lotti di due diversi marchi di friarielli. Il sindaco: “Non sussiste alcun pericolo”

Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti di due diversi marchi di friarielli alla napoletana per «sospetto rischio di contaminazione da botulino». Si tratta dei marchi Vittoria e Bel Sapore, prodotti entrambi dalla Ciro Velleca Srl a Scafati, nel Salernitano, in confezione da un chilo. I lotti ritirati a marchio Vittoria sono il 280325, con scadenza 28 marzo 2028, e il 290425, con scadenza 29 aprile 2028, mentre quelli a marchio Bel Sapore sono il 060325 con scadenza 6 marzo 2028 e il 280325 con scadenza 28 marzo 2028. L’avvertenza del ministero è di «ritirare i prodotti eventualmente in giacenza».

Le rassicurazioni del sindaco di Diamante

«Il fenomeno è circoscritto per cui ad oggi, ragionevolmente, non sussiste alcun pericolo». È quanto affermato oggi dal sindaco del Comune di Diamante, Achille Ordine, dopo il focolaio di intossicazioni da botulino che ha interessato la località turistica del Tirreno cosentino. Il primo cittadino sente di poter tranquillizzare residenti e visitatori di Diamante: «Con la necessaria prudenza - prosegue Ordine - che la vicenda impone, facciamo affidamento sulle comunicazioni e le indicazioni ricevute dall’Azienda ospedaliera di Cosenza secondo cui i tempi di incubazione e di insorgenza dei sintomi sono trascorsi e non ci si aspetta altri casi». «Sento di dover diffondere un messaggio di rassicurazione, rivolto tanto alla cittadinanza quanto ai turisti: in questo momento non c'è alcun pericolo, per cui invito a venire a Diamante in piena sicurezza», conclude il sindaco.