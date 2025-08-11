Botulino, così si ferma il nemico. Rizzo: "Poche regole ma essenziali"

L’onda di piena del botulino si ritira lasciandosi alle spalle una scia cupa, imprevedibile, inattesa. Due morti e sedici ricoverati sono i numeri di una contabilità che ha generato enorme preoccupazione in tutta Italia. A un certo punto, il batterio è sembrato correre, ramificandosi ed estendendosi come l’acqua facendo prevalere un senso di smarrimento. Adesso, però, il cluster infettivo di Diamante sembra sotto controllo, non si segnalano nuovi casi. Regione e Asp hanno circoscritto il focolaio e i medici dell’“Annunziata” hanno attivato subito i protocolli sterilizzando l’aggressività della tossina.

Il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria di Cosenza, Martino Rizzo, è anche uno dei principali esperti calabresi della lotta agli agenti patogeni (è past presidente regionale della Società italiana di Igiene e prevenzione) e si è fatto una idea precisa su quanto accaduto a Diamante: «Secondo me sono plausibili due ipotesi: o il prodotto contaminato non è stato ben conservato o si tratta di un alimento semilavorato che va mangiato previa cottura. Chi li consuma crudi rischia conseguenze. In questo caso, il prodotto finito all’attenzione della magistratura è presente sul sito dell’Istituto superiore di sanità fra i prodotti a rischio insieme, ad esempio, ad olive, funghi e tutto ciò che non è particolarmente acidificato, zuccherato o salinificato. Insomma, gli alimenti che non vengono conservati secondo i metodi che adottavano i nostri nonni. Oggi, però, è cambiato il modo di mangiare. Lo vediamo con le marmellate senza zucchero, una tecnica buona per la linea ma non altrettanto efficace per la conservazione dei prodotti».