Intossicazione da botulino a Diamante, più di un alimento contaminato: “Forse utilizzato un solo attrezzo da cucina per tutto”

Più alimenti trovati sul food truck a Diamante che sarebbe all’origine dell’intossicazione che avrebbe provocato la morte di due persone ed il ricovero di altre 14, erano contaminati da botulino: è quanto risultato dalle analisi condotte sui cibi da parte dell’Istituto superiore di sanità. I risultati sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Paola che coordina le indagini. «Ipotizziamo che utilizzasse un solo attrezzo da cucina per maneggiare gli alimenti, altrimenti non si spiega» ha detto il procuratore Domenico Fiordalisi riferendosi al titolare del mezzo.