Vasto incendio a Fiumefreddo Bruzio. Sdegno e rabbia sui social: "Atto di profonda inciviltà" VIDEO

Un incendio di vaste proporzioni ha messo in pericolo abitazioni e residenti del borgo di Fiumefreddo Bruzio. Il rogo ha interessato la collina che dalla marina si inerpica al paese. Dal pomeriggio fino la sera le lingue di fuoco hanno creato grossa apprensione.

A causa dell’incendio che ha colpito il territorio nelle ultime ore, l’evento “Borgo Incantato” previsto per questa sera nel centro storico di Fiumefreddo Bruzio è stato rinviato a data da destinarsi.

“L’incendio - si spiega dal Comune - ha provocato disservizi diffusi, depositi di cenere in tutto il centro storico e una persistente coltre di fumo che non garantisce le necessarie condizioni di sicurezza e salubrità per lo svolgimento sereno dell’iniziativa”.