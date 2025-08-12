A2 del Mediterraneo, Claudio Andrea Gemme nominato commissario di Governo per i lavori di ammodernamento: previsto un intervento da 3 miliardi

L’Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane) Claudio Andrea Gemme, nominato commissario di Governo per i lavori di ammodernamento dei lotti compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia dell’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, è già al lavoro per accelerare il progetto.

L’intervento prevede un investimento di circa 3 miliardi di euro su 5 lotti del tratto compreso tra Cosenza e Altilia lungo circa 27 km e consiste nella realizzazione di una variante agli attuali viadotti Ruiz e Stupino con le stesse caratteristiche dei tratti già ammodernati dell’Autostrada A2.

Il tracciato tra Cosenza e Altilia è, infatti, caratterizzato da pendenze elevate e curve strette, dove sono già stati avviati interventi di manutenzione sulle pavimentazioni, le barriere di sicurezza e i viadotti.

Già da tempo Anas ha in corso un piano straordinario di manutenzione per riqualificare il tratto con nuove pavimentazioni, barriere di protezione e risanamento viadotti.

L’ammodernamento del tracciato garantirà maggiori standard di sicurezza e comfort elevati.