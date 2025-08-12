Botulino e intossicazioni, altri due pazienti in ospedale a Cosenza: sale a 17 il numero dei ricoverati

Altre due persone sono state ricoverate all’ospedale di Cosenza per intossicazione da botulino nell’ambito del focolaio di coloro che hanno mangiato dei panini da un food truck a Diamante. Si tratta di due ragazzi con sintomatologia botulinica, ma con un quadro clinico stabile e per questo motivo sono stati ricoverati in osservazione nel reparto di pediatria.

Al momento, quindi, sono 17 i pazienti ricoverati nell’ospedale Annunziata di Cosenza. Di questi, 5 in terapia intensiva, 5 in pediatria e 7 nei reparti di area medica. Dei cinque pazienti in Terapia intensiva, tre sono in miglioramento e due presentano un quadro clinico più complesso. Restano sette i sieri anti-botulino iniettati.