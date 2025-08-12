Castrovillari, urge la riapertura del Pronto soccorso del plesso blu

Utenti spingono per una più rapida riapertura del Pronto soccorso del plesso blu. È ormai da circa un anno, infatti, che i pazienti sono costretti ad utilizzare la vecchia sede dell’emergenza-urgenza. I locali si trovano nel plesso giallo e presentano settori angusti, macchinari non perfettamente in linea coi tempi e personale che si batte, giorno e notte, contro una miriade di problematiche. Serve la riapertura del Pronto soccorso situato nel plesso blu. Il reparto è al centro di lavori che si protraggono da circa 300 giorni. Ci si chiede se era necessario pressare così tanto un’utenza stremata da un restyling che non sembra finire mai. Le lavorazioni dovrebbero condensarsi nel mese di settembre. Ma c’è chi fa cenno a novembre. Si tratta di altri mesi. Un tempo interminabile con il quale bisogna fare i conti assieme all’impossibilità di poter migliorare i dati di una migrazione che non è mai stata così alta per il presidio medico del Pollino. Gli utenti sono subito spostati negli altri spoke della provincia.

