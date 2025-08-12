Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Emergenza idrica sul Tirreno Cosentino nonostante le tante sorgenti

Emergenza idrica sul Tirreno Cosentino nonostante le tante sorgenti

Considerati gli aumenti dei consumi, il Comune di Paola ha ampliato le turnazioni per i serbatoi di Fosse, Tenimento, San Salvatore, Castagnelle, San Miceli e Serricelle

Su un territorio ricco di sorgenti è paradossale parlare di emergenza idrica ma è quanto sta accadendo sul Tirreno cosentino. L’acqua sul litorale continua ancora ad essere razionata con intere zone che rimangono a secco anche nelle ore in cui dovrebbe essere erogata. Un problema che sta interessando in particolare la città di Paola oltre che altre realtà limitrofe.
Una crisi che non è più un evento generalizzato ma che è frutto tra l’altro di una rete obsoleta che in Calabria e sulla costa tirrenica del Cosentino ha fatto il suo tempo.
Considerata la riduzione della portata idrica delle sorgenti che alimentano alcuni serbatoi della città di Paola, e l’aumento dei consumi su tutti i serbatoi del territorio il Comune ieri ha predisposto l’ampliamento delle turnazioni già in essere sul territorio comunale e che riguardano i serbatoi di Fosse, Tenimento, San Salvatore, Castagnelle, San Miceli e Serricelle la turnazione prevista sarà dalle ore 22 alle ore 6 e dalle 14 alle ore 18.30.
