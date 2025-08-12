Fuscaldo, lite alla festa di San Francesco: ferisce un uomo e minaccia i Carabinieri, arrestato 40enne

Serata movimentata quella del 10 agosto a Fuscaldo durante i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. Un 40enne pregiudicato del posto è stato arrestato dai Carabinieri di Fuscaldo con le accuse di lesioni personali e minaccia a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe inseguito un altro cittadino per futili motivi, armato di coltello, colpendolo al volto e provocandogli ferite guaribili in dieci giorni. Fermato dai militari, il 40enne avrebbe reagito con insulti e minacce, rivolte anche al comandante della Stazione, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione e alla perquisizione.

Dopo l’arresto, il giudice ha convalidato il fermo e disposto per l’indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.